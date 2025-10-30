富山県の自宅で当時16歳の実の娘に性的暴行をしたとして懲役8年の有罪判決を受けた被告の男が、判決を不服として29日付で控訴しました。【映像】有罪判決を不服とし控訴した大門被告大門広治被告（54）は、2016年に16歳だった実の娘の福山里帆さんに性的暴行を加えた準強姦の罪に問われ、富山地裁から21日、懲役8年の有罪判決を言い渡されていました。大門被告側は、判決を不服として29日付で控訴しました。大門被告は裁判で