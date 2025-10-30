膵臓（すいぞう）がんの闘病を公表している松竹芸能所属のお笑いコンビ、セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。頭部を丸刈りにしたと明かした。「ついに脱毛始まりまして。坊主いかせてもらいました。妻が記念に一枚と爆笑しながら撮ってくれました。こんなにピント合わないもんかね」とつづり、丸刈りの写真を公開。妻撮影の写真は原田にピントが合ってなかった。原田は今月11日、所属事務