「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）4位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）5位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）6位L