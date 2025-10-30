モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、現地10月28・29日にラウンド16の８試合が行なわれた。前回覇者の北朝鮮はホスト国モロッコに６−１で圧勝。女子サッカー界ではトップクラスのアメリカはオランダにPK戦負け。メキシコはパラグアイに１−０で競り勝ち、日本はコロンビアに４−０で快勝した。ラウンド16の結果は以下のとおり。ブラジル ３−０ 中国オランダ １（7PK6）１ アメリカ北朝鮮 ６−１ モロッコイ