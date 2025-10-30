ルネサスエレクトロニクス [東証Ｐ] が10月30日午前(09:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は690億円の赤字(前年同期は1972億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同一期間比84.1％増の1062億円に拡大し、売上営業利益率は前年同一期間の15.5％→21.7％に大幅上昇した。 株探ニュース