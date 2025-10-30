6人組ロックバンド「UVERworld」のドキュメンタリー映画「UVERworldTHEMOVIE:25toEPIPHANY」が12月12日に公開される。結成25周年とデビュー20周年を記念して製作。6月に行われた、6年ぶりの東京ドーム公演を中心に、オーストラリア・シドニーでの撮影を通してバンドの現在地を描く。ボーカルのTAKUYA∞（45）は「UVERworldが走り続けてきたこの軌跡をなぞった人々が希望をもって明日を楽しみに生きられるような映