東京・渋谷区で29日、解体工事現場から赤ちゃんの遺体が見つかり、警視庁はホルマリン漬けにされていた可能性があるとみて捜査している。渋谷区の解体工事現場で赤ちゃんの遺体29日午後2時すぎ、渋谷区元代々木町のアパート解体工事現場で、土や浄化槽などのがれきを撤去中に赤ちゃんの遺体が見つかった。警視庁によると、赤ちゃんは性別不明で衣服を着ておらず、20cmから30cmほどの大きさだという。以前、産婦人科の医院があった