パリのルーブル美術館から宝飾品が強奪された事件で、捜査当局は、身柄を拘束された2人が容疑を一部認めたと発表しました。ルーブル美術館で19日に発生した強盗事件をめぐっては、これまでに2人の容疑者の身柄が拘束され、2人が逃走を続けています。パリ検察庁は29日、会見し、拘束されている2人はアルジェリア国籍の男（34）とパリ郊外出身の男（39）で、2人が犯行への関与を一部認めたことを明らかにしました。一方で、ルーブル