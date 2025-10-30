夫の不倫をきっかけに離婚し、私は5歳の息子を育てるシングルマザーになりました。生活は4LDKの持ち家から1DKのアパートへ、専業主婦からフルタイム勤務へと一変。息子も保育園へ転園し、環境の変化に戸惑いながらも新しい生活を始めたのですが……。 ごめんね……。でも 息子の言葉で私は後悔よりも前向きに生きようと決意し、心が救われました。今では、どんな環境でも息子と2人で温かい家庭を築こうと努