先日にはプレミアリーグ第9節でリヴァプールを撃破したブレントフォード。彼らの武器の1つにセットプレイの強さが挙げられるが、ロングスローも巧みに使ってくる。ロングスローを担当しているのは、今年1月にフィオレンティーナから加入した右サイドバックのマイケル・カヨーデだ。U-21イタリア代表にも選ばれてきた21歳のカヨーデはこの1年で大きく評価を高めていて、リヴァプール戦でもカヨーデのロングスローから得点が生まれて