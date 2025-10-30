終電後の蒲田駅から発車JR東日本首都圏本部は2025年11月9日（日）深夜、大田運輸区構内（東京都大田区）で、夜間撮影会「ムーンライトかまた」を開催します。【画像】これが「ムーンライトかまた」のイメージです「ムーンライト」は、かつてJR各社が運行していた夜行快速列車のことです。最後まで残った東京〜大垣間の快速「ムーンライトながら」も、2021年に廃止されています。「ムーンライトかまた」は、終電後の蒲田駅から品