中日の来季1軍ヘッドコーチを務める嶋基宏氏（40）が30日、名古屋市内の球団施設で入団会見を行った。「来年は球団創立90周年。その年に優勝して、“嶋が来てくれてよかった”と言ってもらえるように、勉強して成長して、少しでも力になりたい思い」現役時代は、プロ入りした楽天で名捕手の野村克也監督から指導を受けた。13年に正捕手として球団初のリーグ優勝と日本一に貢献。19年オフにヤクルトへ移籍し、リーグ連覇した2