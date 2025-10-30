ロックバンドUVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念したドキュメンタリーライブフィルム「UVERworld THE MOVIE:25 to EPIPHANY」（オ・ユンドン、イ・イェジ監督）が、12月12日から全国公開されることが30日、決定した。今年6月14、15日に東京ドームで開催した「UVERworld LIVE“EPIPHANY”at TOKYO DOME」のライブ映像を軸に、オーストラリアで新たに撮影された映像を交えながら、音楽と誠実に向き合い続ける姿を記録。過