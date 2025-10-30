「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は、試合後にトロントへの移動が控えていることもあり、球団ジャージを着用して球場入り。地元中継局のカメラをのぞき込むお茶目な行動をとった。クラブハウスへと向かう通路に設置されたロサンゼルスの地元中継局「スポーツネットＬＡ」のカメラ。歩いてくる大谷がカメラを発見すると、首を向けてキリリ顔を見せ