あす金曜日のハロウィーンを前に、東京・渋谷駅前のシンボル「ハチ公像」が仮囲いされました。渋谷駅前にあるハチ公像の仮囲いは、像の保護と人の流れの整理のためのもので、30日午前5時半ごろから作業が始まり、作業は午前7時ごろ完了しました。去年のハロウィーンはピーク時に約1万8000人が渋谷センター街周辺に滞留していましたが、今年はハロウィーン当日が金曜日とあって来訪者が集中するとみられています。渋谷駅周辺では、2