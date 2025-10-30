【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２９日、米国のトランプ大統領に異例の歓待を示し、米韓首脳会談を円滑に進めた。トランプ氏による要求の大部分をのみつつ、関税交渉の妥結に結びつけた。最高勲章や金冠授与李氏は会談の冒頭、「世界８か所の紛争地域に平和をもたらした」とトランプ氏を持ち上げ、「大統領の力で朝鮮半島にも平和を作ってくだされば、私がペースメーカーとしての役割を担う」と語