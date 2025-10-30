道路と歩道との間に10cm以上もの段差ができているのが確認できたのは、28日午前7時過ぎに東京・品川区で撮影された写真。 JR湘南新宿ラインが走るすぐ脇には大きなオフィスビルがあり、マンションもある東京の中心部でこの隆起が起きた。東京・品川区の道路が隆起東京の中心で道路が突然隆起した。品川区の職員が発見したというその現場は、JR大崎駅から600メートルほど離れた線路沿いの交差点。近所の住民は「こんなふうにな