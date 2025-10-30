宮城県大崎市にある鳴子温泉は、千年を超える歴史を持つ、東北屈指の温泉地です。鳴子温泉郷の中心地として栄え、川沿いに湯けむりが立ちのぼる景色は、どこか懐かしい日本の原風景を思わせます。特筆すべきは、11種類ある泉質のうち8種類が湧き出すという豊富さで、まさに“湯の宝庫”。レトロな街並みと硫黄の香りが漂う中、心落ち着くひとときを過ごせます。「鳴子温泉」周辺には何がある？鳴子温泉周辺は、紅葉の名所として名