創設30周年を迎えたアビスパ福岡を西日本スポーツは担当記者をつけてずっと追いかけてきた。歴代の担当記者が思い出をつづる。◇◇◇令和のピッチで指揮を取っていれば間違いなく「バズる」監督になっていただろう。そんなピッコリ氏率いるアビスパ福岡の担当となったのは2000年から2001年にかけて。お茶目でひょうひょうとしたキャラクターはサポーターだけでなく担当記者たちからも愛された。それでいて