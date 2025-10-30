10月29日夜、静岡県沼津市で男女2人がけがをして倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。 29日午後10時半頃、沼津市新沢田町の市道で「音がして外を見たら人が倒れている」と、付近の人から110番通報がありました。 警察と救急が駆けつけたところ、50代と思われる男女が血を流して倒れていて、警察によりますと、女性は会話ができる状態でしたが左腕を骨折の疑い、男性は全身を強く打っていて意識が無