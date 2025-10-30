国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也飛行士が、地上から物資を運ぶため打ち上げられていた新型の補給機を無事キャッチしました。【映像】油井亀美也飛行士が言及30日午前1時前、油井飛行士の操縦するロボットアームが新型の補給機「HTV-X」1号機をキャッチすると、筑波宇宙ステーションの管制室では拍手が起こりました。「日本のみなさん『HTV-X』くんが無事にISSに着きました」「今日は私にこの大役を任せていただきあ