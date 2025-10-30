●お笑い×音楽「ギャルFES」に意気込み「マジで楽しい日になるなって」 最も面白い女性芸人を決定する賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W』で3年連続で決勝に進出するなど、活躍中のお笑いコンビ・エルフ(荒川、はる)。2016年4月に結成し、コンビ歴が約9年半となるエルフに、11月3日に川崎・CLUB CITTA’で開催する「ギャルFES」への意気込みや、コンビの関係性、“ギャル”への思いなどについて聞いた。エルフ(荒川、はる)「ギャ