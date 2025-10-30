ベッツ（c）SANKEI ＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ 延長18回の死闘を制した翌日、ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、2―6で敗戦。シリーズ成績は2勝2敗のタイとなった。 試合後、ムーキ&