東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.18高値177.59安値176.64 178.58ハイブレイク 178.09抵抗2 177.63抵抗1 177.14ピボット 176.68支持1 176.19支持2 175.73ローブレイク ポンド円 終値201.52高値202.00安値200.57 203.59ハイブレイク 202.79抵抗2 202.16抵抗1 201.36ピボット 200.73支持1 199.93支持2 199.30ロ