東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.88高値8.92安値8.84 9.00ハイブレイク 8.96抵抗2 8.92抵抗1 8.88ピボット 8.84支持1 8.80支持2 8.76ローブレイク シンガポールドル円 終値117.73高値117.93安値117.19 118.78ハイブレイク 118.36抵抗2 118.04抵抗1 117.62ピボット 117.30支持1 116.88支持2 116.56ローブレイ