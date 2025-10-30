フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、30日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演した。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子同局の草薙和輝アナが「羽鳥さんは、きょうから少し遅い夏休みです。きょうは、代役・草薙が務めます。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。番組では、ガソリン暫定税率などのテーマを紹介していった。