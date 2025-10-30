国内最大の自動車などの展示会「ジャパンモビリティーショー」は、31日から一般公開が始まります。各社が開発に力を入れる、電気自動車＝EVの最新モデルを披露します。【映像】各社がEVの最新モデルを披露電機メーカーシャープが展示するEVは、運転していない時間にスクリーンを下ろして映画を見たり、オンライン会議をしたりできます。親会社で台湾の「ホンハイ精密工業」の車をベースに開発し、2027年度から販売する予定です