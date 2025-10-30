アメリカのトランプ大統領は韓国に対し、原子力潜水艦を建造することを承認したとSNSで明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで「韓国に対し、現在保有している旧式で機敏でないディーゼル駆動型の潜水艦ではなく、原子力潜水艦を建造することを承認した」と明らかにしました。また、韓国を訪問しているトランプ大統領は、前日に行われた李在明大統領との首脳会談で関税交渉に合意していて、「裕福な韓国企業と実業家による