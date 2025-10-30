[10.29 U-17女子W杯 日本 4-0 コロンビア]U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は29日、U-17女子ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でコロンビアに4-0で勝利した。準決勝では前回王者の北朝鮮と対戦する。日本は前半10分、FW大野羽愛がペナルティアーク内からの鮮やかなミドルシュートを決めて幸先よく先制。同22分にはMF式田和が右サイドからクロスを上げると、MF福島望愛が滑り込みながら左足で合わせて2点差とした。10番を背