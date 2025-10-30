カラバオカップは29日の4回戦後に準々決勝の対戦カードを発表した。リバプールを3-0で破ったクリスタル・パレスはアーセナルと対戦することが決定。アーセナルはMF三笘薫が欠場したブライトンを破って8強入りを果たした。マンチェスター・シティは4回戦で2部相当のスウォンジーに3-1で勝利し、準々決勝ではブレントフォードと対戦する。チェルシーは3部相当のカーディフと4強入りをかけて激突。ニューカッスル対フルハムのプ