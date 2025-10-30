ノジマ [東証Ｐ] が10月30日朝(08:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比42.8％増の306億円に拡大し、通期計画の600億円に対する進捗率は51.0％となり、5年平均の49.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の293億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期