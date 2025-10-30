米大リーグのワールドシリーズは２９日（日本時間３０日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第５戦がロサンゼルスで行われる。スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）先発投手は、ドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞した３２歳の左腕スネル。ブルージェイズは２２歳のルーキー右腕イェサベジ。初戦と同じ顔合わせで、この