「広島秋季練習」（２９日、マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手（２２）が２９日、初参加する秋季キャンプでのテーマに“長打量産計画”を掲げた。みやざきフェニックス・リーグを２７日に打ち上げ、マツダスタジアムでの秋季練習に合流。再び日南で過ごす日々に向け「飛ばすイメージをしっかり植え付けていきたい」と意気込んだ。同リーグでは新井２軍打撃コーチと二人三脚で打撃改良に着手し、打率・３４８の好成績を