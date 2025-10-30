南米ブラジルで麻薬密売組織に対する大規模な取り締まりが銃撃戦などに発展し、警察官を含む少なくとも119人が死亡しました。【映像】麻薬密売組織との銃撃戦の様子ブラジル当局によりますと28日、リオデジャネイロにあるスラム街ファベーラで、麻薬密売組織を標的とした大規模な取り締まりが行われました。リオデジャネイロ史上最大規模で、約2500人の警察官や軍の兵士が投入されました。この取り締まりで81人が逮捕されま