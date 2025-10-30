なんとなくの不調がずっと続いている、という人はいませんか？（写真：polkadot／PIXTA）【図解で簡単にわかる】自律神経を整えるケアなかなか改善しない「なんとなくの不調」。それは決して「怠けているから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからで