1984年に55歳の若さで亡くなった昭和を代表する名優・大川橋蔵さんの妻・真理子さんと、次男で俳優の丹羽貞仁が31日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】スタジオに飾られた大川橋蔵さんの写真スーツを着こなす姿もかっこいい 2人が語るのは、家族しか知らない、父として、夫としての橋蔵さんの温かな素顔。出会いは約70年前、京都の舞妓（まいこ）だった真理子さん