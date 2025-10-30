アメリカIT大手のマイクロソフト、グーグル、メタが今年7月から9月期の四半期決算を発表し、いずれも増収となりました。29日に発表された四半期決算の売上高で、▼マイクロソフトは前の年の同じ時期と比べて18%増のおよそ777億ドル、日本円でおよそ11兆9000億円、▼グーグルの持ち株会社であるアルファベットは16%増のおよそ1020億ドル、日本円でおよそ15兆7000億円、▼メタは26%増のおよそ512億ドル、日本円でおよそ7兆8000億円で