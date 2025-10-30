10月28日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、“持ち歩かないと不安になるもの”を明かした。【関連】紗栄子「ないと生きていけないかも」今年大ファンになったアーティストとは？「勇気もらった！」カバンの中身を紹介する企画で、紗栄子は必ず入れているものだとしてハンドタオルを見せながら、「忘れちゃった日とかそわそわする」「お手洗い行った時とか、手拭くものがないと結構嫌なタイプ」「風で乾かす