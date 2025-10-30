東京や大阪など大都市圏ではマンション価格が記録的な水準に達している。タワマン人気は依然として根強い。京都大学経済研究所教授で都市経済学を専門とする森知也氏は「現状のマンション価格はバブル的側面が強い。人口減少局面に入った日本では需要を維持できず、いずれ価格崩壊が起こる」という――。写真＝iStock.com／Takumi Nishio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Takumi Nishio■タワマンブームの背景2025年9月16