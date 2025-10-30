国際スポーツクライミング連盟（IFSC）が主催する新設大会「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日から４日間にわたって開催され、週末にあたる25日と26日にはパラクライミング競技も実施された。主催者によると、健常者とパラクライマーが同じ舞台で競技を行うのは、日本国内では初めて。選手たちも「海外の国際大会では健常とパラが連続した日程で行うこともあるが、同じ日に行われた記憶はない」と話す。パ