Netflixで配信中の『隣の国のグルメイト』をご覧になったことはあるだろうか。“バラードの皇帝”として知られ、“鼓膜彼氏”の異名を持つ韓国人歌手のソン・シギョン氏と、『孤独のグルメ』でおなじみの俳優・松重豊氏が、日本と韓国、それぞれのおいしい店を紹介するグルメバラエティだ。現在シーズン3が配信中で、毎回ガチでうまそうなグルメが次々と登場するうえ、「まっちげさん」「シギョンちゃん」と呼び合うふたりの掛け合