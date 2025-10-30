AIRDO（エア・ドゥ）は、TVアニメ「ゴールデンカムイ」とコラボレーション企画を2026年1月から12月まで展開する。フライトタグを模したオリジナルコラボロゴのほか、キャラクター全11体の描き下ろしイラストを制作し、公式ウェブサイトには特設ページを開設する。機内と公式オンラインショップ「AIRDO Online Marché」ではオリジナルコラボグッズも販売する。機体のドア横には、オリジナルロゴとキャラクター1体のデカールを