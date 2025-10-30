警察によりますと、30日の午前6時30分ごろ、山形県山形市富の中四丁目地内でクマ１頭の目撃情報がありました。 【写真を見る】【地図あり】山形市の市街地にクマ警察が注意を呼びかけ現場は須川の支流がある住宅街 これまでに人的・物的被害は確認されていませんが、クマが付近に潜んでいる可能性があるため、付近にお住まいの方や通行される方は十分な注意が必要です。 また警察は「クマを発見した際は、不用意に近づくこ