ブルージェイズの球団公式インスタグラムが29日（日本時間30日）に更新され、今季最後の敵地での試合に臨む選手たちが球場入りする姿を公開した。球団の公式インスタグラムは「シリーズがホームに移る前の最後のロードゲーム」と記し、私服姿の選手たちが球場入りする姿を紹介。主砲のゲレロは白Tシャツに淡いブルージーンズ、黒のボストンバックを手にしたシンプルスタイルで球場入り。これまで真っ赤なジャケットにバラが