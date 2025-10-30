ロシアのプーチン大統領は、原子核魚雷「ポセイドン」の発射試験を行ったと述べました。【映像】プーチン氏 原子核魚雷の試験成功を発表ロシア・メディアによりますと、プーチン大統領は29日、原子核魚雷「ポセイドン」の発射試験に成功したと発表しました。プーチン大統領は「速度と深度において世界に類を見ない存在で、近い未来に同等のものが現れる可能性は低い」と主張したうえで、「ポセイドン」は迎撃不可能だと強調