人にはなにかとこだわりがあるもの。彼女が誕生日プレゼントを贈ってくれるというなら、せっかくの機会に本当に欲しいものをリクエストしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『誕生日にはこれが欲しい』と彼女にほのめかす一言」をご紹介します。【１】「最近ゲームにハマってるんだよね」とプレイしたいソフトがあることをほのめかす「『○○の新シリーズがそろそろ出るんだ』と言