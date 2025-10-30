齊藤京子 第38回東京国際映画祭が27日、都内で華々しく幕を開けた。同日、日比谷で行われたオープニングセレモニーには、名だたる俳優や監督らが大歓声に包まれたレッドカーペットを歩いた。「ガラ・セレクション」に出品の『恋愛裁判』からは、元日向坂46の齊藤京子、倉悠貴、深田晃司監督、脚本の三谷伸太朗氏がレッドカーペットを歩いた。深いスリットの入ったホワイトのドレス姿の齊藤京子。対する黒のセットア