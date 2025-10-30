フリーの羽鳥慎一アナウンサーが３０日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。代役を務めた同局の草薙和輝アナが「羽鳥さんは今日から少し遅い夏休みです」と休んだ理由を説明していた。