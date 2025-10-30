モデルの高垣麗子（46）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。「自宅でのお昼ごはん」を披露し、「毎年仕込んでいる」という自家製味噌を紹介した。【写真】高垣麗子、自家製味噌を使った“お家ごはん”この日の“おうちごはん”の献立は「栗ごはん」「大きな車麩のお汁（人参入り）」「鱈の自家製味噌パン粉焼き」「柿と春菊の白和え」。丁寧に調理された、秋の味覚香る食卓を披露した。続けて「毎年仕込んでいる味噌