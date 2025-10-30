私はルナ。夫のヨウスケと暮らしています。夫婦間でよく話し合い、子どもはもたない選択をしました。最近私は職場で、チーム内に仕事を割り振るリーダー的なポジションにつきました。任されたからには、責任感をもって業務を遂行したいです。けれど、思うように物事が進まず、モヤモヤすることもあります。とくに子育て中のメンバーは頼りにならないと感じてしまいます。「子育て」を仕事をしたくない言い訳に使っているのではない